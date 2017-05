Tapete com cerca de 10 mil flores na Festa da Flor

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande disse que a Festa da Flor, que decorre de sexta-feira a domingo, contará com um tapete de flores junto aos Paços do Concelho com cerca de dez mil flores.



Alexandre Gaudêncio, que apresentou na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, a terceira edição da iniciativa, promovida pelo município em parceria com a cooperativa “A Ponte Norte”, destacou o espaço que tem vindo a conquistar, “chamando de ano para ano cada vez mais visitantes”. O autarca frisou que o sucesso da iniciativa é fruto também dos “contatos que são estabelecidos com diversos agentes turísticos e que garantem uma forte presença de turistas na cidade no fim-de-semana do evento”, que mobiliza todos os anos milhares de visitantes locais e turistas. “Estão reunidas condições para termos mais uma Festa da Flor que honre os pergaminhos das anteriores edições. Apostamos num cartaz que volta a dar valor à prata da casa e que contribui, sem dúvida alguma, para a dinamização do comércio local”, salientou Alexandre Gaudêncio. Segundo o programa hoje divulgado, estão previstas montras e varandas decoradas a exposições de flores, de pintura, porcelana, faiança ou artesanato, sendo o ponto alto do evento o desfile alegórico que envolverá todas as freguesias e várias instituições do concelho. Está também previsto, tal como nos anos anteriores, um mercado das Flores, local reservado aos comerciantes e onde estes apresentam os seus produtos. O programa contempla uma novidade, a integração da “Noite do Sketch”, integrando a tradicional missa e procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Terceiros, que este ano rumará à freguesia da Ribeira Seca em homenagem a madre Teresa d’Anunciada.