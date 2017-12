TAP vai voar diariamente para Ponta Delgada a partir do Porto

Num encontro com jornalistas, Fernando Pinto anunciou que a companhia aérea "vai lançar dois voos, bidiários, para Barcelona [Espanha] e para Milão [Itália]" a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e uma vez por dia para Londres, no Reino Unido, e Ponta Delgada, nos Açores.

Fernando Pinto disse que os novos voos são um "presente para a população do Porto. Uma prenda de Natal" e a contribuição da TAP "para o desenvolvimento da cidade, "um polo muito importante."

Hoje, o Jornal de Notícias (JN), já avançava que a TAP ia reativar os voos entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e as cidades de Barcelona e Milão e criar estas duas novas rotas, a partir de março de 2018.

O responsável lembrou ainda a polémica que foi quando a TAP acabou com algumas rotas no Porto, lembrando que sempre foi dito que "seria um recuo estratégico", mas que sempre tiveram intenção de reanalisar necessidades.

Sublinhou ainda que há coisas que "dependem do final das negociações" que decorrem.

Em 06 de dezembro, no Porto, o secretário de Estado das Infraestruturas, já tinha afirmado que o Governo está a "negociar" com a TAP a reativação de rotas, "fundamentalmente na Europa" a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas não deu mais pormenores.

"É cedo para avançar quais são as cidades para as quais vamos avançar com as rotas, mas no primeiro trimestre de 2018 já teremos notícias. Estamos a fazer um trabalho com a TAP para criar condições para que sejam reativadas rotas na Europa, fundamentalmente", disse Guilherme D' Oliveira Martins.