TAP lança terceiro voo diário para Ponta Delgada, no verão

A TAP vai disponibilizar no verão uma terceira frequência diária para Ponta Delgada, destino que tem batido recordes no turismo, anunciou hoje a companhia aérea liderada por Fernando Pinto.



Numa nota de imprensa, a TAP informa que o novo voo vai operar entre 10 de junho e 24 de setembro, estando as reservas desde já disponíveis.

“Com este reforço da sua operação para Ponta Delgada, associado à utilização de aviões maiores, a TAP vai passar a ter, no período do verão, três voos diários para a ilha de São Miguel e dois voos para a ilha Terceira, o que se traduz num aumento de 103% de capacidade com a oferta de 35 frequências semanais ligando o continente e os Açores”, refere a companhia aérea portuguesa.

O novo voo para Ponta Delgada terá saída de Lisboa às 16:30 locais, com chegada a Ponta Delgada pelas 17:55. No sentido inverso, o voo partirá de Ponta Delgada às 19:00 locais, chegando a Lisboa pelas 22:10.

“Com a introdução desta nova frequência, a TAP procura dar resposta às necessidades dos seus clientes, reforçando a oferta para o destino Açores e contribuindo também para o desenvolvimento turístico do arquipélago”, acrescenta.

À agência Lusa, fonte oficial da TAP disse que esta nova frequência diária no verão “corresponde ao expectável aumento da procura e traduz a confiança da TAP no potencial turístico da Região Autónoma dos Açores”.

“A TAP tem trabalhado em conjunto com a Associação de Turismo dos Açores na promoção deste destino e vai continuar a fazê-lo, quer no mercado nacional, como nos mercados externos”, declarou a mesma fonte.

Dados de novembro da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores indicam que, entre janeiro e outubro do ano passado, foram 643.490 os passageiros que desembarcaram em Ponta Delgada, mais 55% que no período homólogo de 2014 (414.481).

Segundo a ANA – Aeroportos de Portugal, neste período mais de um quarto dos quase 650 mil passageiros que desembarcaram no aeroporto de Ponta Delgada viajou em voos de baixo custo, operadoras que começaram a viajar para os Açores em março de 2015.

Já em novembro, o Serviço Regional de Estatística dos Açores divulgou que, de janeiro a setembro de 2016, nos estabelecimentos hoteleiros do arquipélago, “registaram-se 1.269 mil dormidas, valor superior em 20,9% ao registado em igual período de 2015”.

Neste período, “os residentes em Portugal atingiram cerca de 507,2 mil dormidas, correspondendo a um acréscimo homólogo de 19,2%”, enquanto “ os residentes no estrangeiro atingiram 761,8 mil dormidas”, significando “um aumento em termos homólogos de 22,1%”.

Já os proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros até setembro atingiram 59 milhões de euros, uma variação homóloga positiva de 30,5%, enquanto os proveitos de aposento foram de 43,7 milhões de euros (mais 28,7%).