TAP junta-se à Time Out para promover Portugal em Nova Iorque

O responsável da TAP para a América do Norte, Carlos Paneiro, disse que o "objetivo é criar uma festa portuguesa no meio de Nova Iorque" para os 300 participantes. "Vamos tentar recriar aquilo que pode ser um 'stopover' [paragem de curta duração] em Portugal, para incentivar as pessoas que pretendem viajar para o nosso país ou para outro dos nossos destinos", explicou o responsável. Neste momento, a TAP oferece até cinco dias de paragem em Portugal para os passageiros que viajem para outros destinos e façam escala no país. Paneiro disse que o espaço estará "decorado com objetos portugueses, todas as bebidas serão portuguesas, cerveja e vinho, serão servidos um prato da região norte, outro da zona centro e outra do sul, além de charcutaria e pastéis de Belém para sobremesa." O 'chef' George Mendes, dos restaurantes Lupulo e Adega, fará uma demonstração em que ensinará a fazer um dos seus pratos. A TAP tem ativa desde o verão uma campanha publicitária na América do Norte que já incluiu a colocação de publicidade de 400 táxis de Nova Iorque, mais de 70 paragens de autocarro em Toronto, publicidade digital e uma capa da revista Time Out New York no mês de setembro. A companhia área abriu, no espaço de um ano, voos a partir de três novos aeroportos: a acrescentar a Newark e Miami, a empresa voa agora desde o aeroporto JFK, em Nova Iorque, Boston e Toronto. "Desde que começámos esta nova estratégia, praticamente duplicou o número de passageiros. Estamos com quase meio milhão este ano, com um quociente de ocupação de cerca de 85 por cento", avançou Carlos Paneiro. Durante o evento, será sorteada uma viagem a Portugal para duas pessoas. O vencedor será anunciado por Joaquim de Almeida, que é um dos embaixadores da marca nos EUA junto com a atriz Daniela Ruah. O evento, que decorre no espaço "The Mezannine", em Manhattan, já esgotou os lugares disponíveis.