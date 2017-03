TAP cancela 16 ligações este mês com origem ou destino em Ponta Delgada

A TAP cancelou 16 ligações este mês com origem ou destino em Ponta Delgada, disse hoje fonte oficial da empresa, justificando a situação com a baixa procura, cenário que a partir de abril está alterado.



“Esta situação deve-se à baixa procura, uma situação que a partir de abril já está alterada, com uma maior procura das ligações oferecidas pela TAP para a ilha de São Miguel”, afirmou à agência Lusa a mesma fonte.

Segundo este responsável, “todos os passageiros que tinham reservas nos voos cancelados têm a viagem assegurada no próprio dia da reserva e são contactados previamente”.

“Estes cancelamentos têm-se verificado sobretudo no voo da noite Lisboa-Ponta Delgada, cancelando o voo Ponta Delgada-Lisboa na manhã seguinte”, referiu a fonte oficial da transportadora, esclarecendo que esta situação regista-se em oito dias deste mês, metade dos quais ocorreram na última semana.

Em fevereiro, a TAP anunciou a disponibilização no verão de uma terceira frequência diária para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, destino que tem batido recordes no turismo.

Numa nota de imprensa, a TAP informou que o novo voo vai operar entre 10 de junho e 24 de setembro, estando as reservas desde já disponíveis.

“Com este reforço da sua operação para Ponta Delgada, associado à utilização de aviões maiores, a TAP vai passar a ter, no período do verão, três voos diários para a ilha de São Miguel e dois voos para a ilha Terceira, o que se traduz num aumento de 103% de capacidade com a oferta de 35 frequências semanais ligando o continente e os Açores”, explicou, na altura, a companhia aérea liderada por Fernando Pinto.

O novo voo para Ponta Delgada terá saída de Lisboa às 16:30 locais, com chegada ao destino pelas 17:55. No sentido inverso, o voo partirá de Ponta Delgada às 19:00 locais, chegando a Lisboa pelas 22:10.