Swansea City anuncia saída de Carlos Carvalhal

"Primeiro, tenho que agradecer ao presidente Huw Jenkins e a Stephen Kaplan e Jason Levien [proprietários maioritários do clube] por todo o seu apoio. Foi um grande prazer treinar o Swansea City e estou muito agradecido pela forma como tanto o clube como a cidade me receberam", afirmou Carvalhal, na sua mensagem de despedida divulgada no site oficial do clube.

Carvalhal estendeu os seus agradecimentos aos jogadores, dirigentes e todo o 'staff' que compõe o Swansea, bem como ao tratamento que recebeu por parte da comunicação social local e nacional.

"Mas, especialmente, tenho de agradecer aos adeptos. Foram absolutamente fantásticos durante o tempo em que aqui estive e na forma apaixonada como seguiram a equipa, tanto em casa como fora. Devem estar bastante orgulhosos pelo apoio que prestaram", acrescentou Carvalhal.

O técnico termina a nota desejando o melhor para o clube, o qual refere passar a ser seu adepto "para sempre".

Na nota publicada na sua página, o Swansea refere que terminou a sua ligação com Carlos Carvalhal e a sua equipa técnica, estando neste momento à procura do técnico para a próxima temporada.

"Queremos manifestar o nosso agradecimento ao Carlos [Carvalhal] pelo entusiasmo, trabalho árduo e compromisso evidenciados desde a sua chegada ao clube em dezembro passado", pode ler-se na nota.

O Swansea acrescenta que no clube ficaram "naturalmente dececionados" com a descida de divisão e que, após conversas com o técnico luso, foi decidido que deveriam "seguir uma nova direção".

Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Swansea em 28 de dezembro passado e, depois de ter obtido cinco vitórias nos seus primeiros nove jogos, conseguiu que a equipa saisse da zona de despromoção.

No entanto, o final de campeonato foi difícil e a equipa acabou descer de divisão, depois de não ter conseguido obter qualquer vitória nos seus últimos nove jogos.