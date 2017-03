"Suspensas novas citologias para rastreio do cancro" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que os médicos dos centros de saúde receberam esta semana uma orientação para suspenderem a realização de novas citologias para o rastreio do cancro do colo do útero nos Açores.



A manchete fotográfica titula "Empresas açorianas fecham novos negócios na SISAB". "Juiz critica empolamento em caso de importunação", "Falta de funcionários pode parar Justiça", "CGTP quer inquérito às empresas públicas", "Delegação de Saúde ordena limpeza de eco-ilhas", "Estudantes da UAç alertam para 'pobreza envergonhada'" e "Partidos gastaram quase 1,6 ME nas Regionais" são os outros títulos de capa.