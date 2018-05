Suspeito de violar menina de 8 anos detido em Ponta Delgada

Foi identificado e detido um homem, em Ponta Delgada, pela presumível prática do crime de abuso sexual a uma menina de 8 anos, informa a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado a PJ faz saber que os "abusos ocorreram no passado mês de abril no concelho de Ponta Delgada, tendo-se o suspeito aproveitado da confiança resultante do facto de ser conhecido e vizinho da família da criança, para a levar para um local ermo, na sua zona de residência, onde a veio a molestar sexualmente".

O detido, com 42 anos, é já referenciado por outro tipo de crime e "foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas", conclui a nota informativa.