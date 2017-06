"Suspeitas levam a anulação de concurso para a função pública" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que as suspeitas de favorecimento na contratação de quatro pessoas para trabalharem na Administração Pública Regional levaram à anulação parcial de um concurso para a admissão de assistentes operacionais.



"Água do mar dos Açores livre de poluição" é o título da manchete fotográfica. "Monsenhor Weber diz que pobreza tem 'dimensão assustadora'", "Morreu Edmundo Lima do Lions Clube de São Miguel", "Rita admite redução do leite entregue nas fábricas", "Moura lidera Regional após vitória no 'Ilha Azul'" e "Fonseca ganha Ecologic Trail Run Azores" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.