Suspeitas de corrupção nos três hospitais

No jornal que está hoje nas bancas, o leitor pode ainda ficar a saber mais sobre o alerta e as medidas de prevenção que estão a ser tomadas por causa da passagem do furacão Ophelia, bem como sobre a localização da nova prisão em terreno da Região e a auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Regional de Ciência e Tecnologia.

A opinião do presidente da associação de municípios açorianos, em fim de mandato, sobre o envio de lixo de São Miguel para a Terceira é outro dos assuntos desta edição de sábado.

O Desporto destaca o arranque do VI Pico Play/Autoaçoreana Rali, com Ricardo Moura a vencer a Superespecial na vila da Madalena.