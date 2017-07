Surtos recentes de sarampo mataram 35 pessoas num ano na Europa

Os surtos recentes de sarampo na Europa causaram 35 mortos nos últimos 12 meses, entre os quais uma morte em Portugal, tendo a mais recente vitimado um rapaz de seis anos em Itália.



Nesse país, desde junho de 2016 que se registaram 3.300 casos de sarampo e duas mortes. Outros países também registaram casos e várias mortes: 31 na Roménia, uma na Alemanha e outra em Portugal.

Para Zsuzsanna Jakab, diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, “toda a morte causada por esta doença que se pode evitar com uma vacina é uma tragédia inaceitável”.

“Estamos muito preocupados com o facto de, apesar de uma vacina segura, eficaz e acessível estar disponível, o sarampo continuar a ser uma das principais causas de morte entre crianças em todo o mundo. Infelizmente, a Europa não é poupada”, disse.

“Trabalhar de uma forma muito estreita com as autoridades de saúde em toda os países da Europa afetados é a nossa prioridade para controlar os surtos e manter uma alta cobertura vacinal em toda a população”.

A região tem vindo a eliminar o sarampo. Um total de 37 países interrompeu a transmissão endémica, de acordo com a avaliação da Comissão Regional de Verificação para a Eliminação do Sarampo e Rubéola, com base em relatórios de 2015.

No entanto, persistem bolsas de baixa cobertura de imunização, as quais permitem que o vírus altamente contagioso se espalhe entre aqueles que optam por não vacinar, não têm acesso equitativo a vacinas ou não podem ser protegidos através da vacinação, por motivos de saúde.

Como resposta, alguns países adotaram medidas, como chegues de entrada nas escolas, de forma a aumentar as coberturas de vacinação contra esta e outras doenças.