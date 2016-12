"Supremo reduz pena a abusador que engravidou menor" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu reduzir a pena de prisão a um homem condenado por abuso sexual de uma menina de 13 anos, que acabou por engravidar.



A manchete fotográfica titula "Vitória de Ricardo Moura no Azores Airlines Rallye marca 2016". "Arquiteto apresenta proposta para fábrica do álcool", "Faleceu José Pracana", "Museu militar vai ser ampliado" e "Lions da Maia leva brinquedos aos mais novos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.