Supermercado em Turquel, Alcobaça, evacuado por ameaça de bomba

A GNR evacuou hoje um supermercado situado em Turquel, Alcobaça, distrito de Leiria, depois das autoridades terem recebido uma ameaça de bomba.



O alerta para a presença de um alegado engenho explosivo na loja do Pingo Doce de Turquel foi dado cerca das 10:30 de hoje e a GNR deslocou para o local quatro patrulhas, que retiraram os clientes do edifício e do parque de estacionamento contíguo e isolaram a zona, disse à Lusa fonte da GNR de Leiria.

"O edifício está fechado e estamos a aguardar a entrada e limpeza dos vários compartimentos por parte das nossas equipas especiais [de inativação de explosivos]", adiantou a fonte, numa informação prestada cerca das 12:00.

A mesma fonte não indicou quantas pessoas foram retiradas do local, mas enfatizou que seriam "bastantes", dado ser véspera de Natal.

Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria frisou que o edifício foi evacuado na sequência de um alerta de engenho explosivo.

No local estão meios dos bombeiros voluntários da Benedita e da GNR, com cinco viaturas e 11 operacionais.