Rego vence Superespecial Cais de Angra

O piloto Luís Miguel Rego, ao volante de um Ford Fiesta R5, precisou de 1:17,3 minutos para vencer a primeira prova especial de classificação do 37.º Rali Sical, segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis, que começou esta sexta-feira à noite em Angra do Heroísmo. Na segunda posição ficou Bernardo Sousa (Citroen DS3 R5), a 0,2 segundos do líder, com Gustavo Louro (Ford Fiesta Proto) a fazer o terceiro melhor tempo, a 5,9 segundos de Rego.