Suécia pode fazer cair Alemanha pela primeira vez na fase de grupos

Se o México, que bateu sensacionalmente os germânicos por 1-0, pontuar face à Coreia do Sul, em Rostov do Don, os suecos ficam na posse do ‘carimbo’ para arredar a Alemanha, em Sochi, no que seria a grande surpresa do mundial russo.

Os germânicos dececionaram na estreia, não conseguindo sequer pontuar, mostrando grandes debilidades e falta de criatividade no seu futebol, que terá muito a ver com as opções de Joachim Löw, que se deu ao luxo de não convocar Sané.

Apesar da entrada em falso, a ‘Mannschaft’ está, porém, muito a tempo de dar à volta à situação, sendo que, vencendo, fica muito bem encaminhada para chegar aos ‘oitavos’, até porque fecha o agrupamento face aos sul-coreanos.

A Alemanha é favorita face à Suécia, mas os nórdicos, mesmos órfãos de Zlatan Ibrahimovic, já mostraram que não precisam de encantar para conseguir resultados e estão motivados pela entrada a ganhar – 1-0 à Coreia do Sul.

Caso consigam o apuramento para os oitavos de final, suecos e mexicanos juntam-se à anfitriã Rússia, ao Uruguai, à França e à Croácia.

Além dos dois encontros da segunda ronda do Grupo F, o dia 10 do Mundial2018 contempla, no arranque, o embate entre a Bélgica e a Tunísia, para o Grupo G, que pode deixar o conjunto europeu a um passo dos ‘oitavos’ e afastar, praticamente, os africanos.

Na primeira jornada, os belgas venceram o Panamá por 3-0, com um tento de Mertens e dois de Lukaku, enquanto a Tunísia perdeu por 2-1 com a Inglaterra, por culpa de um ‘bis’ de Harry Kane, incluindo o tento da vitória, já nos descontos.