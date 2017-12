"Subida do ISP rende mais de 60 milhões de euros à Região" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a receita fiscal arrecadada na Região com o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos subiu 17,9 milhões de euros em quatro anos.

A manchete fotográfica titula "O ano do adeus ao campeão Horácio Franco" (Balanço 2017). "Saiba como vai estar o tempo no Réveillon", "Turismo duplica obras na baixa de Ponta Delgada", "Empresários criticam política de arrendamento do governo", "Captura de algas rende 575 mil euros" e "Sindicato repudia declarações de Avelino Meneses" são os outros destaques de capa do Açoriano Oriental.