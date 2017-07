Steven LoBue elege os Açores como "a etapa mais difícil do circuito"

Steven LoBue descreveu, em exclusivo ao Açoriano Oriental, as características ímpares da etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving



O vencedor da etapa açoriana em 2014 não tem qualquer dúvida quando elege a prova realizada a partir do ilhéu de Vila Franca do Campo como “a etapa mais difícil do circuito”.

Em entrevista exclusiva ao Açoriano Oriental, Steven LoBue explica as razões que o levam a colocar os Açores na liderança do ranking dos locais mais difíceis para a prática do cliff diving.

“A combinação de saltar a partir das rochas e a imprevisibilidade meteorológica fazem deste o local mais desafiante de todos. Se a isto acrescentarmos a agitação marítima, o vento e a chuva, então ficam reunidas as piores condições possíveis para a prática do cliff diving”, enumerou o norte-americano.

A sua vitória em 2014 nos Açores constitui a sua mais grata recordação do ‘Anel do Princesa’ e a poucas horas do arranque da competição – a prova inicia-se este sábado, pelas 11h00, com os primeiros dois saltos programados a serem feitos a partir dos penhascos do ilhéu de Vila Franca do Campo – Steven LoBue espera poder retificar o mau resultado conseguido há duas semanas na Irlanda, onde não foi além do modesto 10.º lugar da classificação final.