'Startup Weekend Azores' de regresso

A Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel realiza entre sexta-feira e domingo a segunda edição do 'Startup Weekend Azores', no edifício do Nonagon, na Lagoa.



A iniciativa é um "'workshop' dinâmico e interativo que permite aos participantes, com o apoio de empreendedores experientes, consultores de negócios e académicos, trabalhar em ideias de negócio, no sentido de as transformar em realidade". O 'workshop' está aberto a todos os que pretendam converter uma ideia num negócio, não havendo idade mínima ou máxima, nem necessidade de competências prévias na criação de negócios. A 'Startup Weekend' é uma organização não lucrativa destinada à promoção do empreendedorismo à escala global.