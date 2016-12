Sportiva derrotado em casa pelo Keltern para a EuroCup

O União Sportiva perdeu esta noite com as alemãs do Keltern por 50-76, em partida referente à 2.ª jornada do Grupo F da EuroCup Feminina de basquetebol.



Diante do seu público, no Pavilhão Sidónio Serpa (Ponta Delgada), as bicampeãs nacionais não tiveram argumentos para a formação da Alemanha. Ao intervalo, já perdiam por 21-43. A próxima partida para a competição europeia será novamente em São Miguel, mas frente às espanholas do Girona, no dia 9 de novembro.