Sporting volta a vencer nos descontos com golo de Gelson Martins

Sporting, com um golo de Gelson Martins, voltou esta segunda-feira a vencer nos descontos, ao receber e bater o Moreirense por 1-0, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que, a exemplo do sucedeu na semana passada em Tondela, o empate parecia ser o desfecho final, Gelson Martins marcou, aos 90+2, o único tento do encontro, num remate que ainda embateu num defesa contrário, traindo o guarda-redes dos 'cónegos', dando três importantes pontos aos 'leões' a uma semana de se deslocarem a casa do FC Porto.

Com esta vitória, o Sporting volta a igualar o Benfica no segundo lugar, ambos com 59 pontos, menos cinco do que o comandante FC Porto, enquanto o Moreirense é último com 19.