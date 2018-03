Sporting vence Rio Ave e mantém distância para rivais

Gelson Martins marcou o primeiro golo 'leonino', aos 24 minutos, e Bas Dost o segundo, aos 84, com o avançado internacional holandês a chegar aos 23 golos no campeonato, atrás do benfiquista Jonas, com 31.

O triunfo 'recolocou' o Sporting na perseguição a FC Porto (70 pontos) e Benfica (68), com os 'leões' a somarem 65 pontos. O Rio Ave ocupa o quinto lugar, com 40 pontos, agora apenas com mais em relação ao Marítimo, que nesta jornada venceu em casa do Tondela.