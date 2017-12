Sporting vence Portimonense e isola-se na liderança

Um golo de Bruno Fernandes, logo aos nove minutos, abriu caminho à vitória sportinguista, conjunto que ampliou aos 60 minutos, pelo holandês Bas Dost, que é, para já, o segundo melhor marcador do campeonato com 13 golos, a três do brasileiro Jonas, líder com 16.

Com esta vitória, o Sporting comanda a prova com 39 pontos, mais três do que o FC Porto, que cumpre o seu compromisso na segunda-feira - receção ao Marítimo -, enquanto o Portimonense ocupa a 11.ª posição com 16 pontos.