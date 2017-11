Sporting vence Olympiacos e continua a sonhar com 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sporting venceu hoje o Olympiacos por 3-1, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, assegurando a Liga Europa e continuando a sonhar com os 'oitavos' da 'champions'.

Dois golos no espaço de três minutos, aos 40 e 43, anotados por Bas Dost e Bruno César, permitiram aos 'leões' atingir o intervalo a vencer já por 2-0, tendo o avançado holandês ampliado aos 66, antes de Odjidja, aos 86, anotar o 'golo de honra' dos gregos.

Com esta vitória, o Sporting mantém-se no terceiro posto, agora com sete pontos, apenas menos um do que a Juventus, que hoje empatou 0-0 na receção ao Barcelona. Na próxima jornada, o Sporting joga em casa dos catalães, enquanto os italianos vão à Grécia defrontar o Olympiacos.