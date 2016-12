Sporting vence em Belém com golo de Bas Dost aos 90+3 (vídeos)

Um golo de Bas Dost, aos 90+3 minutos, permitiu hoje ao Sporting vencer em casa do Belenenses por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol



Numa altura em que o empate parecia ser o resultado final, o internacional holandês correspondeu ao segundo poste a um cruzamento do costa-riquenho Joel Campbell e marcou o golo da vitória 'leonina'.

A vitória permite ao Sporting manter-se no quarto lugar com 30 pontos, a dois do terceiro, o Sporting de Braga, enquanto o Belenenses desceu um posto, para 11.º, com 17 pontos.

Veja aqui os vídeos do jogo