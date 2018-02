Sporting vence em Astana e fica a um 'passo' dos 'oitavos' da Liga Europa

O Sporting deu esta quinta-feira um passo de ‘gigante’ rumo aos ‘oitavos’ da Liga Europa em futebol, ao vencer por 3-1 no sintético do Astana, depois de chegar ao intervalo a perder, na primeira mão dos 16 avos.

Os cazaques adiantaram-se aos sete minutos, por Marin Tomasov, mas, no início da segunda parte, em menos de 10 minutos, o Sporting deu a volta, com tentos de Bruno Fernandes, aos 48, de penálti, Gelson Martins, aos 50, e do marfinense Seydou Doumbia, aos 56.

O encontro da segunda mão realiza-se na próxima quinta-feira, pelas 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o Astana não poderá apresentar Yuri Logvinenko, expulso por acumulação de amarelos, aos 62 minutos.