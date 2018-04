Sporting vence e reaproxima-se de Benfica e FC Porto

O golo do segundo melhor marcador da Liga, agora com 26 golos, menos sete do que o benfiquista Jonas, líder dos marcadores, surgiu aos 26 minutos, através da conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Sporting conserva o terceiro lugar da prova com 74 pontos, menos três do que o Benfica, que comanda, e dois do que o FC Porto, segundo classificado e que na segunda-feira recebe o Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista é oitavo com 38 pontos.