Sporting tenta reviravolta na receção ao Atlético de Madrid

O Sporting procura esta quinta-feira recuperar em casa da derrota no terreno do Atlético de Madrid, por 2-0, para atingir as meias-finais da Liga Europa de futebol e chegar pela sexta vez a esta fase nas competições europeias.

Os ‘colchoneros’ adiantaram-se na primeira mão dos quartos de final, graças aos golos de Koke e Griezmann, após erros de Coates e Mathieu, num jogo cujo desfecho levou a uma publicação crítica do presidente do Sporting no Facebook, à qual o plantel reagiu com desagrado, também nas redes sociais.

Bruno de Carvalho anunciou depois a instauração de processos disciplinares - entretanto retirados - e admitiu a suspensão dos jogadores, que acabaram por alinhar na vitória caseira frente ao Paços de Ferreira, por 2-0, em Alvalade, numa partida em que o presidente ‘leonino’ foi assobiado por muitos adeptos, que pediram mesmo a sua demissão.

Esta instabilidade agudizou-se na segunda-feira com a afirmação do presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, de que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar em funções e anunciou a intenção de agendar uma reunião magna com vista a uma eventual destituição do líder 'leonino'.

Em resposta, Bruno de Carvalho anunciou que ele próprio iria convocar uma Assembleia Geral para que os sócios se pronunciem sobre a continuidade de cada um dos órgãos sociais, separadamente, mas a 'crise' teve como episódio mais recente o fim dos processos disciplinares aos jogadores, na véspera da receção ao Atlético de Madrid.

É neste contexto, sem os castigados Fábio Coentrão e Bas Dost e sem o lesionado William Carvalho, que o Sporting tentará eliminar a formação espanhola e reeditar as eliminações nos ‘quartos’ de Manchester United (1963/64), Zurique (73/74), Bolonha (90/91), Newcastle (2004/2005) e Metalist Kharkiv (2011/12).

Na presente temporada, o Sporting apenas perdeu um jogo no Estádio José Alvalade, frente ao FC Barcelona (1-0), na 'Champions', e soma quatro jogos seguidos sem sofrer golos em casa, desde o empate frente ao Astana (3-3).

Este vai ser a 12.ª vez que o Sporting inicia a segunda mão de uma ronda nas taças europeias depois de uma derrota fora por dois ou mais golos, situação que virou duas vezes, ambas em 1963/64, quando venceu a Taça das Taças.

Primeiro, superou na primeira ronda a Atalanta por 3-1, após um desaire em Itália por 2-0 – levando a um jogo de desempate que também venceu, por 3-1 – e, mais à frente, nos quartos de final, apurou-se ao golear o Manchester United por 5-0, depois de uma derrota em Inglaterra por 4-1.

Nos outros encontros da segunda mão, Arsenal e Lazio também defendem fora de casa vantagens relativamente confortáveis sobre CSKA Moscovo (4-1) e Salzburgo (4-2), enquanto o Marselha recebe o Leipzig após uma derrota por 1-0.