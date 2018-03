Sporting tenta reduzir desvantagem para o FC Porto em Chaves

O Sporting pode voltar esta segunda-feira à luta pelo título, caso vencça em casa do Desportivo de Chaves, na partida que vai encerrar a 26.ª jornada da I Liga de futebol.





No arranque da jornada, os 'leões' estavam a oito pontos dos comandados de Sérgio Conceição, mas os 'dragões' cairam no domingo em casa do Paços de Ferreira, perdendo por 1-0 e sofrendo a primeira derrota para o campeonato, o que permitiu que o Benfica fechasse a jornada a dois pontos e o Sporting pode, em caso de triunfo, ficar a cinco.



No entanto, a tarefa do conjunto de Jorge Jesus não se afigura fácil, até porque os flavienses, orientados por Luís Castro, estão ainda na luta pelo quinto posto, que pode dar a Liga Europa, e, em casa, são difíceis de bater.





Programa e resultados da 26.ª jornada:





- Sexta-feira, 09 mar:

Sporting de Braga – Moreirense, 3-0 (1-0 ao intervalo)

- Sábado, 10 mar:

Rio Ave – Feirense, 2-1 (0-1)

Benfica - Desportivo das Aves, 2-0 (0-0)

Boavista - Estoril-Praia, 1-0 (0-0)

- Domingo, 11 mar:

Portimonense - Vitória de Guimarães, 2-1 (1-1)

Marítimo - Vitória de Setúbal, 4-2 (3-0)

Belenenses – Tondela, 0-0

Paços de Ferreira - FC Porto, 1-0 (1-0)

- Segunda-feira, 12 mar:

Desportivo de Chaves – Sporting, 19:00 (Sport TV)