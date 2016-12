Sporting suspende relações institucionais com FC Porto

O Sporting anunciou que suspendeu "todas as relações institucionais" com o FC Porto, na sequência dos "graves acontecimentos ocorridos" no domingo, na final da Taça de Portugal de Andebol, em Tavira.



“Face aos graves acontecimentos ocorridos, que se traduziram num total desrespeito pela instituição Sporting e após ter decorrido o tempo suficiente para que os dirigentes do FC Porto se demarcassem e retratassem da inqualificável conduta do seu representante, vem a direção do Sporting comunicar que suspende todas as relações institucionais com o FC Porto até que fique claro o seu efetivo respeito pela nossa instituição e sua efetiva vontade de estabelecer relações normais e de respeito pela instituição Sporting”, pode ler-se no comunicado divulgado no sítio oficial dos “leões” na Internet.

A direção do clube lisboeta recorda os “momentos que antecederam a final da Taça de Portugal”, no Pavilhão de Tavira, onde “os responsáveis da organização promoveram um encontro institucional de apresentação de cumprimentos entre os membros das direções do Sporting, representado pelo seu presidente Bruno de Carvalho e do FC Porto, pelo vice-presidente Adelino Caldeira”.