Sporting soma segundo empate consecutivo na I Liga na visita ao Marítimo (vídeos)

Marítimo e Sporting empataram hoje 2-2, no Funchal, num jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os



Veja aqui os vídeos da partida.

Os insulares estiveram duas vezes em vantagem no encontro, graças aos golos dos brasileiros Éber Bessa, aos oito minutos, e Raul Silva, aos 33, tendo o Sporting chegado ao empate em ambas, primeiro por intermédio do holandês Bas Dost, aos 24, e depois por Gelson Martins, aos 60.

Os ‘leões’, que empataram na jornada passada em Chaves (2-2), onde foram eliminados da Taça de Portugal (1-0), seguem no quarto lugar da I Liga, com 35 pontos, menos sete do que o líder e tricampeão Benfica, que recebe no domingo o lanterna-vermelha Tondela, e o Marítimo prossegue no sexto posto, com 26.