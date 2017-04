Sporting soma quinta vitória consecutiva na visita ao Vitória de Setúbal (vídeos)

O Sporting somou hoje pela primeira vez esta temporada cinco vitórias consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o Vitória de Setúbal, por 3-0, em jogo da 29.ª jornada.



No Estádio do Bonfim, Gelson Martins (20 minutos), William Carvalho (55) e Bas Dost (61) marcaram pelos ‘leões’, com o avançado holandês a fazer o seu 28.º golo esta temporada.

O Sporting, que perdeu, por castigo, o holandês Marvin Zeegelaar para o dérbi com o Benfica da próxima jornada, segue no terceiro lugar, com 63 pontos, a quatro do FC Porto, que tem menos um jogo, e a oito do Benfica, enquanto o Vitória de Setúbal é 10.º, com 35.