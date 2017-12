Sporting sobe à liderança antes de clássico FC Porto-Benfica

Na marcação de uma grande penalidade, aos 13 minutos, o holandês Bas Dost fez o único golo do encontro, marcando pela 10.ª vez na presente edição do campeonato.

Com este triunfo, o Sporting passou a somar 33 pontos, mais um do que o FC Porto e quatro do que o Benfica, que se defrontam hoje no Estádio do Dragão, enquanto o Belenenses segue no nono lugar, com 16.