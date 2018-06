Sporting renova com o guarda-redes de andebol Aljosa Cudic

As mais lidas

O guarda-redes começou a carreira na Eslovénia, tendo jogado nos campeonatos de França, Noruega, Qatar e Polónia, antes de ingressar no Sporting.

Aljosa Cudic, que esta época se sagrou bicampeão português, assegurou que a equipa vai “dar o máximo em todas as competições” e agradeceu o apoio dos adeptos que “estiveram presentes em todos os jogos”.

“Estou muito feliz a jogar no Sporting. É um grande privilégio estar neste grande clube e estarei aqui para, na próxima época, tentarmos ganhar tudo”, disse o jogador ao jornal do clube.

O guarda-redes esloveno Aljosa Cudic renovou hoje o contrato com a equipa de andebol do Sporting, que representa desde 2015, e garantiu que na próxima temporada quer “tentar ganhar tudo”.

