Sporting regressa às vitórias com triunfo sobre Paços de Ferreira (vídeos)

O Sporting regressou hoje às vitórias na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Paços de Ferreira por 4-2, em jogo da 19.ª jornada da prova, disputado no estádio José Alvalade, em Lisboa



Os 'leões' chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Adrien (12 minutos), de grande penalidade, Bas Dost (32) e Gelson Martins, os pacenses ainda reduziram para 3-2, com dois tentos de Welthon (50 e 76), mas o Sporting 'sentenciou' a contenda aos 78, quando o holandês Bas Dost 'bisou' no encontro, destacando-se ainda mais na lista de melhores marcadores, agora com 16.

A vitória permite ao Sporting subir ao terceiro posto e chegar aos 38 pontos, a seis do FC Porto, segundo classificado, e a sete do Benfica, comandante, mas com menos um jogo, enquanto o Paços desce um posto, sendo agora 15.º com 17 pontos.

