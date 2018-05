Sporting reconquista título nacional de voleibol 24 anos depois

O Sporting conquistou esta terça-feira o seu sexto título de campeão nacional de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-2, no quinto jogo da final, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Ausentes da modalidade desde 1994/95, os ‘leões’ venceram a fase regular e reconquistaram o cetro nacional, cuja última vitória remontava a 1993/94, ao superiorizarem-se em casa frente aos rivais, que igualaram a final nos jogos como anfitrião.

Com este triunfo, o Sporting soma seis títulos, menos um do que o Benfica, num historial em que o Sporting de Espinho é dominador, com 18 troféus.