Sporting recebe Vitória de Guimarães com 'vista' para a liderança

A formação de Jorge Jesus começa o jogo de Alvalade no terceiro lugar, com os mesmos 47 pontos do Benfica e menos dois do que os 49 do FC Porto (ainda com meio jogo em atraso), mas pode acabá-lo na frente, um ponto acima dos ‘dragões’ e três dos ‘encarnados’.

Os ‘leões’, que seguem invictos (14 vitórias e cinco empates), empataram o último encontro na prova, no reduto do Vitória de Setúbal, que, após nova igualdade a um, bateram sábado nos penáltis (5-4), na final da Taça da Liga, em Braga.

Em casa, o Sporting venceu oito jogos e empatou dois, com o FC Porto (0-0) e o Sporting de Braga (2-2).

Por seu lado, o Vitória de Guimarães, que ganhou na última ronda, depois de quatro derrotas consecutivas, soma três vitórias, um empate e seis derrotas fora.

Nos outros jogos do dia, o Marítimo vai ao Bessa, defrontar o Boavista, com a possibilidade de ficar a um ponto do quinto colocado, o Rio Ave, enquanto o tranquilo Desportivo de Chaves recebe o ‘aflito’ Vitória de Setúbal.

Resultados da 20.ª jornada:

- Segunda-feira, 29 jan:

Paços de Ferreira - Feirense, 2-1

Portimonense - Rio Ave, 4-1

Belenenses - Benfica, 1-1

- Terça-feira, 30 jan:

Sporting de Braga - Desportivo das Aves, 2-0

Estoril Praia - Tondela, 3-0

Moreirense - FC Porto, 0-0

- Quarta-feira, 31 jan:

Boavista - Marítimo, 19:00 (Sport TV)

Desportivo de Chaves - Vitória de Setúbal, 19:00 (Sport TV)

Sporting - Vitória de Guimarães, 21:00 (Sport TV)