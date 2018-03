Sporting recebe Viktoria Plzen na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa

A derrota no Estádio do Dragão deixou os 'leões' a oito pontos da liderança do campeonato, pelo que a Liga Europa ganhou uma nova importância para o clube lisboeta.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, não poderá contar com Doumbia, que se lesionou frente aos 'dragões', além de subsistirem dúvidas sobre a utilização dos avançados Bas Dost e Rafael Leão e do lateral Piccini.

Frente ao líder do campeonato checo, o clube português tenta regressar aos quartos de final da competição, fase que alcançou pela última vez em 2011/12, ano em que foi eliminado nas meias-finais.

Nos outros encontros da primeira mão dos oitavos de final, destaque ainda para o confronto entre AC Milan, de André Silva, e Arsenal.