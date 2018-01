Sporting quer vencer Vitória de Setúbal sem olhar para o 'atraso' do FC Porto

O treinador de futebol do Sporting apontou esta sexta-feira o triunfo como objetivo no encontro desta sexta-feira com o Vitória de Setúbal, e não quer a equipa a pensar no jogo a menos que o FC Porto tem.

Jorge Jesus, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 19.ª jornada da I Liga, salientou que os comandados de Sérgio Conceição, que perdem por 1-0 com o Estoril Praia ao intervalo do jogo reagendado para 21 de fevereiro, ainda estão a tempo de fazer a reviravolta no marcador, sem olhar à possibilidade de vencer o jogo na secretaria.

"Posso ter a minha opinião como treinador. Os treinadores querem resolver os problemas pontuais (conquista de pontos) dentro do campo, porque é dentro do campo que se ganham jogos. Esse é um problema do FC Porto e do Estoril Praia", salientou.

Em relação ao embate com os sadinos, Jorge Jesus salienta que o Vitória de Setúbal tem mais qualidade do que aquela que o penúltimo lugar do campeonato lhe confere, alertando para os perigos que poderá encontrar, sem nunca se desviar do único foco.

"No Bonfim os jogos são difíceis, o Vitória de Setúbal tem muito mais valor do que aquele que mostra a classificação. Vai ser um jogo difícil, estamos a atravessar um bom período, estamos confiantes e queremos fazer bons jogos e arranjar argumentos para vencer o Vitória de Setúbal", disse.

No que toca a reforços, o treinador 'leonino' deixou escapar, com claros sinais de felicidade, que há mais jogadores a caminho para além do recém-contratado Fredy Montero, que é certo não ser opção diante dos sadinos.

"Ele não está apto para jogar. O último jogo que fez foi em 03 de novembro. É natural que ele ainda não seja solução. Vamos aproveitar estes dias para ele recuperar o mais rapidamente possível. Não é só o caso dele, mas também do Wendel e do Misic. Eles estão a fazer um trabalho específico para se adaptarem ao campeonato português. Ainda vão chegar mais reforços a custo zero, mas neste momento não quero falar sobre isso", rematou.

O Sporting, líder da I Liga com 46 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 17.º com 13, pelas 19:00 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada.