Sporting procura vaga nas meias-finais da Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade

Os ‘leões’ voltam a defrontar um emblema do segundo escalão, depois de terem eliminado o Famalicão (2-0), na quarta eliminatória, tendo ainda afastado Oleiros (4-2) e Vilaverdense (4-0), ambos do Campeonato de Portugal.

O Cova da Piedade, 13.º classificado da II Liga, chegou a esta ronda após derrotar o Marítimo no desempate através de grandes penalidades (4-2, após 0-0 no prolongamento). Antes, o emblema de Almada venceu o Minas de Argozelo (4-0), Anadia (4-3 nos penáltis, após 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento) e Sporting Ideal (4-1).

A partir das 20:30, no ‘emprestado’ Estádio do Bonfim, em Setúbal, Sporting e Cova da Piedade voltam a defrontar-se na prova ‘rainha’, depois de embates em duas épocas seguidas, em 1961/62 e 1962/63, com quatro triunfos dos ‘leões’, na primeira época por 2-5 e 5-1 e na segunda por 9-0 e 1-2.

Rio Ave e Desportivo das Aves vão protagonizar o primeiro embate entre primodivisionários, na reedição da terceira eliminatória da edição 1994/95 da Taça, em que os vila-condenses venceram fora por 3-0.

A formação comandada por Miguel Cardoso, atual quinta da I Liga e que eliminou Benfica (3-2 após prolongamento), Sporting de Braga (1-0) e Sanjoanense (4-0), recebe o Desportivo das Aves, 14.º e ‘carrasco’ de União da Madeira (5-1), União de Leiria (3-0) e Vila Real (1-0), a partir das 19:00, uma hora depois de arrancar o único embate entre equipas do Campeonato de Portugal.

Nas Caldas da Rainha, a formação da casa, que eliminou, entre outros, os emblemas da II Liga Académica e Arouca, ambos nas grandes penalidades, por 4-2 e 3-1, respetivamente, depois de empates 1-1, defronta o Farense, que já afastou da prova Estoril-Praia (1-0) e Leixões (2-1), a partir das 18:00.

Com a chegada aos quartos de final, o emblema do distrito de Leiria já igualou o melhor registo na competição, que remontava a 1955/56, quando foi eliminado pelo Belenenses (3-2), enquanto o clube algarvio procura chegar pela quarta vez às meias-finais, tal como em 1954/55, 1972/73 e 1989/90, quando foi finalista vencido diante do Estrela da Amadora (2-0, na finalíssima).

Programa dos quartos de final da Taça de Portugal:

- Quarta-feira:

Caldas (CP) - Farense (CP), 18:00.

Rio Ave (I) - Desportivo das Aves (I), 19:00.

Cova da Piedade (II) - Sporting (I), 20:30.

- Quinta-feira:

Moreirense (I) - FC Porto (I), 20:30.