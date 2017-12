Sporting procura juntar-se ao Setúbal nas meias-finais da Taça da Liga

A equipa de Alvalade está em situação privilegiada, podendo até bastar-lhe um empate no Estádio do Restelo para terminar no primeiro lugar, dependendo, nesse caso, do desfecho do embate entre o Marítimo, que também ainda pode apurar-se e o lanterna-vermelha União da Madeira, já eliminado.

O Benfica, recordista de títulos na competição, com sete troféus conquistados, em 10 edições, é que já está afastado das meias-finais, não podendo fazer melhor do que atual segundo lugar no Grupo A, do qual o Vitória de Setúbal, adversário de hoje, é o virtual vencedor.

A quatro pontos do Setúbal, a primeira equipa a vencer a prova, em 2008, o tetracampeão nacional ainda não está livre de terminar no último lugar, ainda que essa indesejada posição deva ser decidida no confronto entre o Portimonense e o Sporting de Braga.

A fase de grupos da Taça da Liga fica concluída no sábado, com os jogos dos agrupamentos C e D, que são comandados, respetivamente, pela Oliveirense, da II Liga, e o FC Porto, líder do escalão principal, em igualdade pontual com o Sporting.