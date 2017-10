Sporting perde em casa da Juventus e cai para terceiro no Grupo D

Os ‘leões’ ainda se colocaram em vantagem aos 12 minutos, graças a um autogolo do brasileiro Alex Sandro, mas a equipa de Turim deu a volta ao marcador com golos do bósnio Miralem Pajnic (29) e do croata Mario Mandzukic (84).

O Sporting mantém-se com três pontos, sendo ultrapassado pela Juventus, que passa a somar seis. O FC Barcelona lidera com nove, depois de ter vencido o Olympiacos, por 3-1, sendo que os gregos ainda não pontuaram.