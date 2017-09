O Sporting perdeu hoje em casa com o FC Barcelona, por 1-0, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, decidido por um golo na própria baliza de Saebastian Coates.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, central uruguaio fez, na própria baliza, o único golo da partida aos 49 minutos.

Com este resultado, os catalães isolaram-se no comando do grupo, com seis pontos, mais três do que o Sporting e do que a Juventus, que hoje bateu o Olympiacos (2-0), que ainda não pontuou.