Sporting não vai treinar na sexta-feira no Estádio Nacional

A equipa do Sporting não vai realizar o treino que estava agendado para sexta-feira no Estádio Nacional, tendo em vista a preparação da final da Taça de Portugal, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa curta nota, o organismo máximo do futebol português informa apenas “que o Sporting não irá realizar a sessão de treino prevista para o Estádio Nacional, no Jamor”, e relembra que o outro finalista, o Desportivo das Aves, “vai treinar no sábado, às 11:00”.

O Sporting não fez nenhum treino de preparação para a final da Taça, agendada para as 17:15 de domingo, depois da invasão de terça-feira à Academia do clube, em Alcochete, levada a cabo por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores.

A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, após a derrota no domingo, no último jogo do campeonato frente ao Marítimo (2-1), que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.

A GNR deteve 23 dos atacantes e as reações de condenação do ataque foram generalizadas e abrangeram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve quatro pessoas ligadas ao Sporting na quarta-feira, incluindo o diretor para o futebol, André Geraldes, na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol e de futebol.