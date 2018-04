Sporting junta-se ao Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal

O Sporting juntou-se esta quarta-feira ao Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o FC Porto 5-4 no desempate por grandes penalidades, em jogo das meias-finais da prova, disputado no estádio José Alvalade.

Os 'dragões' apresentaram-se em Alvalade com a vantagem de terem vencido por 1-0 na primeira mão, mas um golo do defesa-central uruguaio Sebastian Coates, aos 84 minutos, permitiu aos 'leões' igualarem a eliminatória, que foi para prolongamento, depois de se ter mantido o 1-0 no final dos 90 minutos.

No tempo extra, o resultado manteve-se, pelo que a decisão foi para as grandes penalidades, tendo o central espanhol portista Marcano falhado o primeiro penálti da série de cinco, enquanto os 'leões' concretizaram todos os seus pontapés, vencendo por 5-4.

Na final, agendada para 20 de maio, o Sporting vai defrontar o Desportivo das Aves, que hoje venceu o Caldas por 2-1, após prolongamento.