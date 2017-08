Sporting isola-se provisoriamente na liderança da I Liga ao vencer Estoril-Praia

Os ‘leões’ adiantaram-se no marcador nos primeiros minutos, por Gelson Martins, aos quatro minutos, e Bruno Fernandes, aos 11, tendo Lucas, aos 85, sido o primeiro jogador a marcar ao Sporting na competição.

Com este triunfo, o Sporting soma 12 pontos, mais dois do que Benfica e Rio Ave, que empataram 1-1 no sábado, e mais três do que o FC Porto, que hoje visita o Sporting de Braga.