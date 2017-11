Sporting Ideal 1-4 Cova da Piedade

O Sporting Ideal joga esta tarde no Estádio Municipal da Ribeira Grande com o Cova da Piedade para os 16 avos de final da Taça de Portugal de futebol. Sérgio Piscarreta, da Associação de Futebol do Algarve, é o árbitro da partida.

O sonho da Taça de Portugal terminou na Ribeira Grande, com a goleada sofrida às mãos do Cova da Piedade a colocar um ponto final no percurso histórico do Sporting Ideal. Uma primeira parte onde os erros defensivos foram castigados, os "leões" da Ribeira Grande não baixaram os braços até chegar ao merecido tento de honra.



ACABA A PARTIDA



MINUTO 90+3

Sporting Ideal reduzido a 10 no minuto que falta, pois Paulo Dinarte lesionou-se.



MINUTO 90 + 2

HUGO SANTOS!!! Foi ao segundo andar cabecear ligeiramente ao lado, com Pedro Alves pregado ao chão a ver a bola.



MINUTO 90

Vão jogar-se mais 4 minutos.



MINUTO 87



Sporting Ideal continua com mais bola, a dignificar a sua participação na Taça de Portugal



MINUTO 82 - GOLO SPORTING IDEAL

Hugo Santos na cara do guarda-redes remata e Hélder Arruda confirma em cima da linha. Está feito o golo de honra, merecido pelo Sporting Ideal



MINUTO 77

Hugo Santos bate o livre, mas fica na barreira.



MINUTO 77

Livre perigoso para o Sporting Ideal, posição frontal, ligeiramente descaído para a esquerda...



MINUTO 75 - SUBSTITUIǺAO COVA DA PIEDADE

Saída Ballakc, entrada Robson.



MINUTO 73 - SUBSTITUIÇÃO SPORTING IDEAL

Saída Paulo Céar, entrada João Pedro



MINUTO 69

Lance polémico: Cruzamento da direita e Paulo César toca na bola na pequena área, escorrega e cai mas o árbitro considera que a bola não entrou totalmente na baliza.



MINUTO 68 - SUBSTITUIÇÃO COVA DA PIEDADE

Entrada Chu Wang, saída Michael Quintanilha



MINUTO 65 - SUBSTITUIÇÃO SPORTING IDEAL

Troca Artur Santos por China



MINUTO 64

Sporting Ideal tem mais bola, mas muitas dificuldades em visar a baliza de Pedro Alves. O Cova da Piedade, por sua vez, gere a confortável vantagem.



MINUTO 60 - SUBSTITUIÇÃO COVA DA PIEDADE

Entrada de Pedro Carneiro, saída de Paulo Tavares



MINUTO 59

José Eduardo remata em posição frontal mas por cima.



MINUTO 53 - DISCIPLINA SPORTING IDEAL

Amarelo para Rafa



MINUTO 49

Hugo Firmino atira à figura de Imerson.



MINUTO 47

Nelson Semedo atira por cima, após o primeiro ataque da segunda parte.



MINUTO 46 - SUBSTITUIÇÃO SPORTING IDEAL

Saída de Xéxé, entrada de José Eduardo.



RECOMEÇA A PARTIDA



Vida muito complicada para o Sporting Ideal, com um resultado muito pesado. O Cova da Piedade aproveitou os vários erros defensivos, principalmente do central Bertrande. Ainda assim, os "leões" da Ribeira grande tentaram sempre visar a baliza.



FINAL DA PRIMEIRA PARTE



MINUTO 45

Vai jogar-se mais 1 minuto de descontos



MINUTO 43

DIOGO PIRES!! Hugo Santos solta de calcanhar para o médio que na meia lua enche o pé mas atira ligeiramente por cima.



MINUTO 40 - GOLO COVA DA PIEDADE



Ballack! Pontapé para a frente do Cova, Firmino ganha posição a Bertrande - que volta a comprometer! - e depois só teve de soltar para Ballack que fuzila Imerson.



MINUTO 34 - GOLO COVA DA PIEDADE

Hugo Firmino faz o terceiro, em novo erro de Bertrande! O central falha o passe na saída para o ataque e entrega a bola ao adversário, que só tem de colocar em Firmino que surge no espaço vazio do central e pica a bola sobre o Imerson



MINUTO 32

PAULO CÉSAR!!!! Bom trabalho individual do avançado, a rodar sobre si na grande área e a rematar forte mas à figura de Pedro Alves.



MINUTO 31

Xéxé bate um livre na direita, Artur Santos desvia para fora no pontapé de penált mas o remate de Dinarte sai por cimai



MINUTO 30

Começa a chover na Ribeira Grande.



MINUTO 29

PAULO CÉSAR!! Bom cruzamento da esquerda de Hugo Santos mas o avançado tenta o desvio mas fica curto.



MINUTO 27 - GOLO COVA DA PIEDADE

Livre na direita do ataque do Cova da Piedade batido ao segundo poste, com William Rocha a surgir solto para o 2-0



MINUTO 25 - DISCIPLINA SPORTING IDEAL

Amarelo a Xéxé



MINUTO 25

Ideal a procurar chegar ao empate, mas com algumas dificuldades na construção da primeira fase. Mas quando consegue colocar a bola nas alas, tem vindo a causar perigo.



MINUTO 20

Diogo Pires, em posição frontal descaído ligeiramente para a esquerda, remata com o peito do pé mas a bola vai ao lado. Boa jogada coletiva do Ideal.



MINUTO 16

BERTRANDE!! O central quase se redima no erro no lance do golo, mas remata muito por cima a recarga após livre direto!



MINUTO 15 - DISCIPLINA COVA DA PIEDADE

Amarelo a Quintanilha.



MINUTO 13

IMERSON!! Paulo Tavares bate um livre em posição frontal mas o guarda-redes do Ideal sacode. Na recarga, Hugo Firmino cabeceia por cima!



MINUTO 11

Cruzamento da esquerda de Ballack mas Hugo Firmino vfalha o desvio.



MINUTO 9

Canto na direita para o Sporting Ideal, mas muito largo e sai pela linha de fundo.



MINUTO 8 - GOLO COVA DA PIEDADE

Michael Quintanilha fura pela grande área e desvia à saída de Imerson. Fica mal na figura o central Bertrande, que desposicionou a retaguarda.



MINUTO 7

Golo anulado ao Sporting Ideal: Rafa cruzou para o cabeceamento de Paulo César, mas a bola já tinha saído na linha lateral.



MINUTO 5

Para já, muita luta a meio, sem grandes motivos de interesse. O Sporting Ideal alinha em 4-3-3



COMEÇA A PARTIDA



As três equipas entram em campo, com algum público nas bancadas do Municipal da Ribeira Grande.Os capitães Artur Santos e Pedro Alves escolhem quem sai com a bola.



O Cova da Piedade terá como onze: Pedro Alves, William Soares, Evaldo, Sampaio, Neelson Semedo, Hugo Firmino, Lima Pereira, Ballack, Michael Quintanilha, Paulo tavares e William Rocha.



O Sporting Ideal vai jogar de início: Imerson; Paulo Dinarte, Bertrande, Xéxé, Grilo, Artur, Diogo Pires, Rafa, Hugo Santos, Hélder Arruda e Paulo César.



O jogo tem início às 15h00.