Sporting goleia em Guimarães e iguala Rio Ave na frente da Liga

O Sporting venceu hoje em casa do Vitória de Guimarães por 5-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, e igualou o Rio Ave no comando provisório da prova

Os 'leões' resolveram cedo o jogo, tendo chegado aos 23 minutos a vencer já por 3-0, com golos de Bruno Fernandes (03) e de Bas Dost (21 e 23), tendo os restantes tentos da goleada surgido na etapa complementar, novamente por Bruno Fernandes (60) e por Adrien Silva (85).

Com esta vitória, o Sporting assume a liderança provisória com os mesmos nove pontos do Rio Ave, enquanto o Vitória é para já 10.º com três pontos.