Sporting goleia Boavista com três golos de Bas Dost (vídeos)

O Sporting recebeu e goleou hoje o Boavista por 4-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol marcado pelos três golos apontados pelo avançado holandês Bas Dost



Os 'leões' adiantaram-se aos 20 minutos, por intermédio do argentino Alan Ruiz, e fecharam a primeira parte já a vencer por 2-0, com o primeiro golo do avançado internacional holandês, aos 39. Bas Dost completou o seu 'hat trick' com mais dois tentos na segunda parte, o primeiro aos 48, na conversão de uma grande penalidade, e o segundo aos 63, reforçando ainda mais a sua liderança na lista de melhores marcadores, com 27 golos.

A vitória deixa o Sporting no terceiro lugar com 60 pontos, menos cinco do que o Benfica, que está provisoriamente no segundo posto e tem menos um jogo, enquanto o Boavista baixou ao 11.º com 34 pontos.

