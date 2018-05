Sporting garante que Jorge Jesus vai orientar a equipa na final da Taça

“Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do Sporting na final da Taça de Portugal”, escreveu o clube na rede social Twitter.

Na segunda-feira, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, esteve reunido com Jorge Jesus, jogadores da equipa de futebol e médicos, num dia em que circularam notícias contraditórias quanto a uma eventual suspensão do técnico e que alguns futebolistas não jogariam a final da Taça, em solidariedade para com o treinador.

Uma situação desmentida pelo presidente do clube, que ao final da tarde, ao sair das instalações de Alvalade, referiu que “ninguém foi suspenso”.

No domingo, o Sporting foi derrotado por 2-1 frente ao Marítimo, nos Barreiros, e perdeu o segundo lugar do campeonato, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a um possível encaixe financeiro que podia ascender a mais de 20 milhões de euros, para o rival Benfica.

No final do jogo, os adeptos do Sporting que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram de forma veemente o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.