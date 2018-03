Sporting fica hoje a conhecer adversário nos quartos de final da Liga Europa

O Sporting fica esta sexta-feira a saber quem vai defrontar nos quartos de final da Liga Europa de futebol, no sorteio da prova e da Liga dos Campeões que a UEFA organiza em Nyon, na Suíça.

Marcado para as 12:00, o sorteio vai ditar a sorte da única equipa lusa ainda em prova nas competições europeias, depois de na quinta-feira ter 'selado' a 10.ª qualificação para os quartos de final de uma prova na Europa no prolongamento da segunda mão com o Viktoria Plzen.

Os ‘leões’ perderam por 2-1, mas beneficiaram da vitória por 2-0 em Alvalade, na primeira mão, para seguir para a próxima fase, na qual se encontram sete possíveis adversários, nenhum deles teoricamente mais acessível.

Nos quartos de final, estarão presentes oito clubes de oito países diferentes: Sporting (Portugal), Arsenal (Inglaterra), Atlético de Madrid (Espanha), CSKA de Moscovo (Rússia), Lazio (Itália), Marselha (França), Salzburgo (Áustria) e Leipzig (Alemanha).

Se o Marselha foi o ‘carrasco’ do Sporting de Braga nos 16 avos de final da prova, e antes já tinha jogado com o Vitória de Guimarães (uma vitória, uma derrota), o Leipzig, como os ‘verdes e brancos’, disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, num grupo em que defrontou o FC Porto (uma vitória, uma derrota).

Equipas como o Atlético de Madrid, a Lazio ou o Arsenal apresentam grande experiência europeia, enquanto o Salzburgo, que na fase de grupos jogou com o Vitória de Guimarães (uma vitória, um empate) surpreendeu o Borussia de Dortmund nos ‘oitavos’, e o CSKA de Moscovo é equipa de má memória para os lisboetas.

Em 2004/2005, no Estádio de Alvalade, os russos bateram o Sporting por 3-1 na final da então Taça UEFA, e nesta temporada eliminaram já o Lyon, cujo estádio será o palco da final da competição, nos oitavos de final.

Antes, disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, onde bateram por duas vezes o Benfica, por 2-1 e 2-0.

Os jogos dos quartos de final da competição estão agendados para 05 e 12 de abril, com o sorteio das meias-finais marcado para dia 13.

Antes do sorteio da Liga Europa, pelas 11:00, vão ser conhecidos os ‘quartos’ da Liga dos Campeões, com a principal prova europeia de clubes já sem representantes portugueses e três formações espanholas entre oito apurados.

O bicampeão em título Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, procura o terceiro cetro seguido depois de afastar o Paris Saint-Germain, enquanto o FC Barcelona, que eliminou o Chelsea, tem demonstrado grande nível.

No sorteio estará ainda presente o Liverpool, que eliminou o FC Porto da prova, bem como o Sevilha, que surpreendeu o Manchester United, de José Mourinho, o Manchester City, a Roma e a finalista vencida da época passada, a Juventus.

Os jogos dos quartos de final, penúltima ‘barreira’ rumo à final, marcada para Kiev, estão marcados para 03 e 04 de abril, com a segunda mão agendada para 10 e 11 de abril.